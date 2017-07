Grêmio faz gol-relâmpago, vence Godoy Cruz e fica perto das quartas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gol com 45 segundos e atuação sóbria fora de casa deixaram o Grêmio mais perto das quartas de final da Libertadores. Nesta terça-feira (4), o time gaúcho venceu o Godoy Cruz, em Mendoza, por 1 a 0 na partida de ida do duelo. Ramiro balançou as redes em um jogo com muitas entradas violentas e poucas chances de gol criadas pelos argentinos. Com o resultado fora de casa, o Grêmio pode até empatar em 9 de agosto, na Arena, que estará classificado à próxima fase. Sem se intimidar com o fator mando de campo e a violência do adversário, o Grêmio conseguiu ter o controle do jogo em boa parte do duelo. Ainda imprimiu seu jogo, com troca de passes e avanço pelos lados. Um gol com 45 segundos e sobriedade durante toda a partida. O Grêmio foi maduro ao extremo fora de casa, com direito a cabeça no lugar para aguentar entradas violentas e saber trocar o estilo de jogo para minimizar riscos. Além do gol de Ramiro, o time tricolor ainda teve pelo menos mais duas chances antes do intervalo. Em uma delas, Edilson parou na mão de Rodrigo Rey e depois no travessão. Com volume e profundidade, o Grêmio chegou a primeira parte com 59% da posse de bola. No segundo tempo o Grêmio foi mais cauteloso e, com isso, sofreu pressão. Grohe fez duas boas defesas e evitou gol adversário. Na frente, as chances ficaram mais escassas, mas o controle mesmo sem a bola foi constante. Já o Godoy Cruz procurou cruzamentos para chegar à área do Grêmio. Mesmo intenso, o time argentino não conseguiu encurralar os brasileiros e ficou longe do empate. Depois do intervalo os donos da casa se soltaram para o ataque e criaram oportunidades na base da bola na área. Morro Garcia e Garro finalizaram de dentro da área. Menos violento e mais focado no jogo, o Godoy Cruz parou em uma defesa sólida e com boa dose de sorte. GODOY CRUZ (ARG) Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Olivarez, Leonel Galeano, Facundo Cobos (Angeleri); Ángel González (Pol Fernández), Fabián Henríquez, Gastón Giménez, Juan Garro; Javier Correa, Morro García. T.: Lucas Bernardi GRÊMIO Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Arthur (Jailson), Ramiro, Luan, Pedro Rocha (Everton); Lucas Barrios (Fernandinho). T.: Renato Gaúcho Local: estádio Mundialista, em Mendoza (ARG) Árbitro: Victor Carrillo (PER) Cartões amarelos: Luciano Abecasis, Ángel González, Fabián Henríquez, Javier Correa (Godoy Cruz); Marcelo Grohe (Grêmio) Gols: Ramiro, aos 45 segundos do primeiro tempo (Grêmio)