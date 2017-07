Mega-Sena acumula, e próximo sorteio vai pagar R$ 26 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.945 da Mega Sena. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 26 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira (4), em Ubá (MG), foram: 04, 08, 10, 21, 45, 54. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 50 apostas ganhadoras, R$ 30.735,95 Quadra - 4 números acertados - 4258 apostas ganhadoras, R$ 515,59

LOTOMANIA

Um apostador de Sorocaba (SP) acertou as 20 dezenas do concurso 1.776 da Lotomania. O vencedor faturou um prêmio de R$ 724.531,09. Os números sorteados nesta terça-feira (4), em Ubá (MG), foram: 03, 04, 06, 10, 13, 21, 24, 29, 31, 32, 35, 43, 49, 57, 64, 65, 67, 72, 79 e 95. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 550.000,00. Confira o rateio: 20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 724.531,09 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, R$ 27.405,18 18 acertos - 92 apostas ganhadoras, R$ 1.489,42 17 acertos - 955 apostas ganhadoras, R$ 143,48 16 acertos - 5861 apostas ganhadoras, R$ 23,37 15 acertos - 26142 apostas ganhadoras, R$ 5,24 0 acertos - Não houve acertador!

DUPLA SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.663 da Dupla Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 3.300.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (4), em São Paulo, foram: 1ª faixa - 10, 20, 26, 30, 33 e 35; 2ª faixa - 06, 11, 18, 35, 37 e 42. Confira o rateio: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras, R$ 4.306,43 Quadra - 4 números acertados - 1318 apostas ganhadoras, R$ 74,68 Terno - 3 números acertados - 26401 apostas ganhadoras, R$ 1,86 2º sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 39 apostas ganhadoras, R$ 1.987,58 Quadra - 4 números acertados - 1821 apostas ganhadoras, R$ 54,05 Terno - 3 números acertados - 28469 apostas ganhadoras, R$ 1,72

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.420 da Quina. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.300.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (4), em Ubá (BA), foram: 13, 50, 53, 56 e 60. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 54 apostas ganhadoras, R$ 6.285,14 Terno - 3 números acertados - 4082 apostas ganhadoras, R$ 125,02 Duque - 2 números acertados - 103268 apostas ganhadoras, R$ 2,71

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1052 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 450.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (4), em Ubá (MG), foram: 01, 03, 10, 20, 26, 38 e 56. O time do coração é o XV PIRACICABA (SP). Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 18.034,19 5 números acertados - 204 apostas ganhadoras, R$ 505,15 4 números acertados - 3420 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 27903 apostas ganhadoras, R$ 2,00