Sem acordo, greve de ônibus no Recife entra no terceiro dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos motoristas de ônibus do Recife entra no terceiro dia nesta quarta-feira (5). Os usuários do transporte coletivo são prejudicados desde segunda (3) quando os trabalhadores cruzaram os braços por melhores salários. O sindicato da categoria disse que a paralisação será mantida pela "falta de disposição dos patrões em atender as demandas dos trabalhadores na luta por salários dignos". Os funcionários do Consórcio Grande Recife e os patrões não entraram em acordo na audiência de conciliação realizada no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 7% e negociam outros benefícios, mas as empresas oferecem aumento de 4%. O tribunal julga os termos do reajuste na tarde desta quarta. Segundo sindicato, será mantida a circulação de 50% da frota no horário de maior movimento e 30% nos demais horários, como determina a Justiça.