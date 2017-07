Presidente da China anuncia 'nova fase' nas relações com a Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da China Xi Jinping disse nesta quarta-feira (5) que as relações entre China e Alemanha entraram em uma "nova fase". O líder chinês está em Berlim para uma reunião com a chanceler da Alemanha Angela Merkel antes do encontro do G20 nesta sexta-feira (7) em Hamburgo, também na Alemanha. A líder alemã afirmou que os dois países pretendem assinar um tratado de investimento mútuo o mais rápido possível, e que espera que isso leve a um futuro acordo de comércio entre os dois países. A Alemanha também disse que espera cooperar com os chineses em investimentos no Afeganistão e em países da África. O primeiro passo foi dado com a assinatura de um acordo para construir uma usina hidrelétrica em Angola. Em sua fala, Xi Jinping disse que espera contar com a cooperação alemã com tecnologia aeroespacial e que um dos objetivos desta nova aliança é aproximar as pessoas dos dois países, especialmente via turismo. Durante o encontro também foi anunciada uma parceria entre as montadoras Daimler, da Alemanha, e a chinesa BAIC Motors para um investimento conjunto em carros elétricos. Após o encontro, Xi e Merkel devem ir ao zoológico de Berlim para visitar Meng Meng e Jiao Qing, dois pandas gigantes chineses que estão emprestados à Alemanha como parte da política da "diplomacia dos pandas" do governo da China. Na última terça-feira a China anunciou que irá permitir que especialistas em câncer de fígado da Alemanha, dos EUA e de outros países a tratar Liu Xiaobo, ganhador do Prêmio Nobel da Paz que está preso na China. O tema também deve ser abordado entre os líderes nesta semana.