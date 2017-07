Roupa usada por diretora do Procon-PR repercute nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Que atire a primeira pedra quem nunca quis sair de casa de pijama -vontade que, convenhamos, cresce no inverno. Verdade seja dita, não precisa ser, necessariamente, um pijama. Vale também aquela roupa confortável que usamos para ficar em casa e que não dá vontade de tirar. Pois Claudia Silvano, diretora do Proncon do Paraná, não teve dúvidas. Na hora de escolher um traje para uma entrevista ao vivo no programa "Bom Dia Paraná", da RPC-TV, afiliada Globo, ela optou por uma combinação, digamos, inusitada -um misto de xadrez, listras, geometria e colorido. O programa foi ao ar no dia 29 de junho, mas ganhou as redes sociais nesta semana.

Os internautas não tiveram dúvidas: era pijama. E Claudia, claro, virou meme. Nesta segunda (3), ela resolveu mostrar que não se importa. Com roupa parecida, ela recorreu à página da Seju (Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos) do Paraná a fim de rebater as críticas com bom humor. "O pijama da Claudia Silvano ficou famoso nas redes sociais. [...] Muita gente comentou, muita gente elogiou, outros criticaram e disseram odiar. Mas o que será que a Diretora do Procon-PR tem a dizer sobre isso?", escreveu a Seju na publicação do vídeo. Eis a resposta: "Hoje tenho um recado para você que anda falando por aí que a minha roupa parece pijama. Se eu posso trabalhar de pijama, você, consumidor, pode reclamar do pijama", disse antes de dar as devidas instruções. O vídeo está disponível em https://www.facebook.com/sejuparana/videos/1520956914614053