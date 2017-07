'Meu problema é com ator que só quer ganhar com post pago em redes sociais', diz Susana Vieira

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No ar como a vilã Cora, em "Os Dias Eram Assim", supersérie da Globo, Susana Vieira garante que boa parte do sucesso de seu trabalho deve-se aos atores que contracenam com ela. "Eles é que são meus companheiros, que fazem o papel crescer. Se o pessoal que estiver comigo não for bom, não dá química. E só tenho pego gente boa", afirma a atriz. Muitas cenas da veterana de 74 anos são feitas ao lado de Daniel de Oliveira, 40.

Na trama da faixa das 23h da emissora carioca, ele interpreta Vitor, filho de Cora. "Esse garoto é fantástico. Não tenho o menor problema com jovem. Tenho problema com os jovens que estão na televisão só para ganhar dinheiro com post pago nas redes sociais", diz. E enche o colega de elogios. "O Daniel é sério, é ator de verdade e vai querer ser ator pro resto da vida. Com esse cara me interessa contracenar".

Susana explica que o elenco, muitas vezes, precisa de um tempo para se entrosar com o personagem e com os colegas. "Mas com o Daniel eu não sei o que houve, uma mágica, sei lá, que deu certo desde o primeiro dia. Eu o admirava antes de conhecê-lo. Ele é um grande ator e fiquei à vontade".

DOSE TRIPLA

Além de integrar o elenco de 'Os Dias Eram Assim", Susana Vieira está atualmente em outros dois trabalhos na TV. "Senhora do Destino", na Globo, e "Por Amor", no canal Viva. "São novelas de muito sucesso, bem feitas pela empresa, protegidas por um elenco ótimo, pelos diretores. Isso me deixa vaidosa, é claro, mas não é mérito meu".