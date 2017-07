Barcelona renova contrato com Messi até 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (5) a renovação do contrato com o craque argentino Lionel Messi até 30 de junho de 2021. O acordo será formalizado nas próximas semanas, quando o jogador se reapresentará ao time para a pré-temporada, informou o clube catalão em um comunicado. O contrato anterior de Messi, vencedor em cinco oportunidades do prêmio Bola de Ouro, terminava em 2018. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a cláusula de rescisão agora é de 300 milhões de euros. Com 507 gols em 583 partidas oficiais, o atacante de 30 anos é o maior artilheiro da história do clube catalão, no qual jogou toda a carreira, desde as categorias de base. O Barça destaca que em 13 temporadas, Messi conquistou oito Campeonatos Espanhóis, quatro Ligas dos Campeões, cinco títulos da Copa do Rei e três Mundiais de Clubes, entre outros troféus. "O clube está muito feliz com a renovação de Messi, o melhor jogador da história, que levou a equipe a uma era de sucesso extraordinário, como nunca foi visto na história do futebol mundial", escreveu o Barcelona em comunicado oficial. Lionel Messi está em lua de mel após seu casamento em 30 de junho em Rosario (Argentina) com Antonella Roccuzzo, mãe de seus dois filhos.