Gaeco cumpre mandados de prisão em Foz do Iguaçu

Uma médica foir presa em Foz do Iguaçu na manhã desta quarta-feira, 5. A prisão foi feita pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que realiza uma ação na área da Saúde de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Esta é uma nova fase da Operação Esculápio.

Há mandados de busca e apreensão relacionados a um processo que investiga irregularidades na terceirização de serviços no Hospital Municipal de Foz, entre junho e dezembro de 2013.