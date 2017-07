Redação Bem Paraná com assessoria

05/07/17 às 09:25 Redação Bem Paraná com assessoria

A venda dos cosméticos da marca Professional Vitafavo Color Hair e a Manta Quântica, da Ative Naturelle, está proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a agência, os dois produtos são irregulares.

A Anvisa ressalta que, no caso da Manta Quântica, o produto afirma ser eficaz no tratamento de diversas doenças e dores - como dores na coluna, fibromialgia, pressão, diabetes e má circulação - sem apresentar comprovação ou embasamento científico. Ainda de acordo com a agência, a publicidade prometia ainda a emissão de “energia quântica” e o tratamento das doenças “dentro das células”.

A reguladora destaca que para ser vendido no Brasil, qualquer equipamento de uso terapêutico precisa provar o funcionamento por meio de um pedido de registro na própria Anvisa.

Já os cosméticos da linha Professional Vitafavo Color Hair, que têm no rótulo a indicação de fabricação pela empresa Laboratórios Ltda (CNPJ: 12.605.474/0001-84), a Anvisa alerta que a a empresa não existe e o CNPJ do rótulo é falso.

Na prática, isso significa que os produtos são de origem desconhecida e que a vigilância sanitária não sabe onde são fabricados, nem se atenderm as regras sanitárias.