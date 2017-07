Polícias de SP fazem ação para prender agentes suspeitos de encobrir bingos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação montada pelas corregedorias das polícias Civil e Militar em parceira com o Ministério Público buscam prender, nesta quarta (5), policiais civis e militares de São Paulo envolvidos em corrupção. As investigações apontam que os agentes recebiam propina para proteger e acobertar o funcionamento de casas de jogos de azar e outros estabelecimentos que contavam com máquinas caça-níqueis na capital paulista. Ainda não se sabe quantos mandados de prisão foram autorizados pela Justiça.