Mulher bate em poste e fica presa dentro de carro por causa da fiação

(foto: Rede News 24 Horas) (foto: Rede News 24 Horas)

Quem circula na pista esquerda da Avenida Visconde de Guarapuava, na região do Batel, deve fugir do engarrafamento provocado pelo acidente ocorrido na esquina com a Rua Padre Ildefonso. Um dos carros derrubou um poste no local. A batida foi por volta das 9h30 e, por conta da fiação do poste que caiu sobre o carro, a motorista ficou presa dentro do automóvel. Uma equipe da Copel foi acionada para ajudar no salvamento da vítima que foi encaminhada ao Hospital Evangélico, sem risco de vida.

Bombeiros, ambulâncias e equipes de trânsito, além da Copel, estão naquele local. Quem está na avenida, em direção à via rápida do Portão ou à Avenida Sete de Stembro, é melhor desviar pela Rua Alferes Ângelo Sampaio, dobrando à esquerda, e mais adiante, à direita, na Avenida Iguaçu.

Os semáforos seguem apagados na região, segundo as informações da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran)