05/07/17 às 10:59

Férias escolares e tempo ocioso, dois fatores-chave que tornam julho um dos meses mais preocupantes para os pais e cuidadores de saúde. Os acidentes domésticos, que determinam atendimentos de emergências, muitas vezes, podem ser evitados com medidas de prevenção e acompanhamento contínuo.

Dados do Ministério da Saúde mostram que as lesões não intencionais (quedas, queimaduras, obstruções de vias aéreas etc.) são responsáveis por cerca de 5 mil mortes por ano e são consideradas a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de até 14 anos.

Para o Pediatra Werther Brunow de Carvalho, coordenador da Pediatria do Hospital Santa Catarina (SP), embora conceder atenção e acompanhar os pequenos durante 24 horas por dia seja impossível, é vital que os cuidados sejam redobrados neste período: "o tempo livre para brincar e o convívio com outras crianças desperta a criatividade e, com toda essa energia, os riscos de acidentes aumentam consideravelmente", diz.

O médico destaca quatro situações de risco que estão no dia a dia de milhões de brasileiros: