Vigas de concreto armado escodiam duas toneladas de maconha

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

05/07/17 às 11:11 - Atualizado às 12:20 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação Polícia Civil)

Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas no final da tarde de terça-feira (04), pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (MS). O entorpecente, avaliado em torno de R$ 2 milhões, foi localizado escondido em um fundo falso, dentro de um caminhão guincho, que transportava vigas de concreto para construção civil. O motorista que conduzia o veículo, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante pela polícia, na Rodovia MS 289 – na cidade de Amambai (MS).

