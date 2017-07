Carro carregado com cigarros contrabandeados é apreendido em Realeza

Os policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreenderam um Renault Scenic, de cor cinza, que estava com aproximadamente 40 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã desta terça-feira (04/07). A ocorrência foi na cidade de Realeza (PR), no Oeste do estado. Nenhum suspeito foi localizado no momento da abordagem.



Uma equipe estava patrulhando pela BR 163 quando avistou o carro, porém o motorista fugiu do local, praticando manobras perigosas na via. Segundo as informações repassadas pelo setor de Relações Públicas da unidade, o suspeito teria acessado uma estrada rural, onde abandonou o carro e fugiu a pé.



Os militares estaduais verificaram o carro e encontraram um radio comunicador, além da carga de cigarros. Diante da situação, o veículo foi encaminhado até a delegacia da região para as medidas cabíveis.