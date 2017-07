Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Dois veículos e várias mercadorias contrabandeadas foram apreendidas por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) durante uma abordagem na cidade de Guaíra (PR), no Oeste do estado, na noite de terça-feira (04/07). Na ação os suspeitos não foram localizados.

