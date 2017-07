Depois de anunciar retirada, Netflix dá sobrevida a 'How I Met Your Mother'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs da série "How I Met Your Mother" que assinam o serviço sob demanda Netflix podem ficar aliviados, ou prolongar o sofrimento. Apesar de ter anunciado antes que a sitcom sairia de sua grade no mês de julho, a empresa avisou em sua rede social que a série fica até setembro, sem especificar uma data. O comunicado foi feito pelo Twitter, no dia 1º de julho, em uma resposta a uma fã que lamentava a saída da série da Netflix. Após a postagem, vários fãs comemoraram a decisão. A retirada das nove temporadas da série foi, na verdade, parte da estratégia da Fox, que tem os direitos de exibição no Brasil. O canal preferiu não renovar o contrato com a Netflix para promover a série em seu próprio streaming, o Fox Play. Exibida entre 2005 a 2014, "How I Met Your Mother" gira em torno de cinco amigos que têm suas histórias narradas por Ted Mosby (Josh Radnor), que conta para os filhos como conheceu a mãe deles.