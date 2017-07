Bellucci e Rogerinho perdem nas duplas e são eliminados em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thomaz Bellucci e Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, não jogam mais em Wimbledon. Nesta quinta-feira (5), os brasileiros perderam para o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor, cabeças-de-chave número 15 do Grand Slam, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/5) e 6/2, em jogo válido pela primeira rodada da chave de duplas. Os brasileiros também foram eliminados na chave de simples. Thomaz Bellucci perdeu para Sebastian Ofner, e Rogerinho foi derrotado por Benoit Paire. Na segunda rodada, Martin e Nestor vão enfrentar o vencedor do jogo da parceria entre georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider-Maurer contra o francês Hugo Nys e o croata Antonio Sancic.