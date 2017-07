Policial e agente carcerário são presos por extorsão e roubo a colombianos

O núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta segunda-feira, 3 de julho, três mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão em Curitiba, na Operação Tayrona. Um quarto mandado contra um investigador da Polícia Civil, lotado na delegacia de Rio Branco do Sul, não havia sido cumprido até a manhã desta quarta-feira.

