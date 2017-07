Scarlett Johansson reata namoro com comediante

(foto: Divulgação/Adoro Cinema)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Scarlett Johansson, que acabou de terminar as gravações de "Vingadores: Guerra Infinita", reatou seu romance com o comediante Colin Jost, 35, do "Saturday Night Live". Os dois foram vistos juntos durante um jantar romântico em um restaurante em East Hampton, Nova York (EUA) na última sexta (30), segundo o site "People". Uma fonte confirmou ao site que os dois voltaram a namorar. Em maio, Johansson e Jost foram flagrados aos beijos depois de a atriz fazer uma participação no humorístico. Contudo, o romance não engatou na época. No mês passado, a atriz de 32 anos foi vista com seu advogado, Kevin Yorn, que cuida do seu divórcio com o jornalista francês Romain Dauriac --eles se casaram em 2014 e tiveram uma filha, Rose. Em março deste ano, Scarlett Johansson afirmou que "monogamia não é natural" e que casamento "dá muito trabalho". "A ideia do casamento é muito romântica, é uma ideia muito bonita, e sua prática pode ser uma coisa muito bela. Mas não acredito que seja natural ser uma pessoa monogâmica. Pode ser que me critiquem por isto, mas acho que dá muito trabalho", disse a atriz à revista "Playboy". A atriz, que já foi casada por duas vezes, disse ainda que "tem respeito pelo casamento", até porque já fez "parte dele", mas ressalta que o matrimônio muda as pessoas. O primeiro casamento de Scarlett Johansson ​foi com o ator Ryan Reynolds.