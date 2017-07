Clippers contratam Gallinari em transação envolvendo três franquias da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Los Angeles Clippers segue se movimentando na reconstrução de seu elenco para a temporada 2017/2018 da NBA. Depois de perder Chris Paul e renovar contrato de Blake Griffin, a franquia de Los Angeles acertou a contratação de Danilo Gallinari em troca que também envolve Denver Nuggets e Atlanta Hawks. A informação é da emissora americana "ESPN". Para se transferir para os Nuggets, Gallinari primeiro assinou renovação contratual com os Nuggets por três anos e valor total de US$ 65 milhões (R$ 214,8 milhões). Na transação, para não sair de mãos abanando, a franquia de Denver recebeu em troca a escolha de segunda rodada de 2019 do Washington Wizards, que estava em posse dos Hawks. Além disso, com o espaço salarial aberto pela troca, os Nuggets acertaram a contratação de Paul Millsap por US$ 90 milhões (R$ 297,4 milhões) e três anos. O time de Atlanta, por sua vez, recebe Jamal Crawford, Diamond Stone e a escolha de primeira rodada de 2018 do Houston Rockets, três ativos que pertenciam aos Clippers. Além disso, a franquia de Los Angeles pagou uma compensação financeira aos Hawks. Crwaford não deve ficar muito tempo em Atlanta. O ala-armador tem interesse em rescindir seu contrato com os Hawks e voltar ao mercado como agente livre irrestrito.