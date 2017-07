Mueller aposta no cinema e prepara Drive-In para a garotada

Entre os dias 6 e 9 de julho, o Piso L4 do Shopping Mueller se torna um grande Drive-In para as crianças. Será montado um espaço lúdico que contará com carrinhos de papelão, telão gigante e um céu com nuvens para ambientar o espaço. A ideia é apresentar às crianças a sensação de ir ao cinema ao ar livre, como era antigamente.

A ação é aberta ao público e funciona, diariamente, durante o horário de funcionamento do Shopping.

Serviço:

Kids Drive-In

Data: De 6 a 9 de julho

Local: Piso Cinemas do Shopping Mueller | Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h