Circo e artes estão na agenda da Caixa Culural de julho

(foto: Divulgação)

A Caixa Cultural Curitiba apresenta, de 18 a 30 de julho, a programação especial de férias de inverno, preparada pelo Gente Arteira, programa educativo da Caixa que desenvolve atividades ao longo de todo o ano. A programação é bem variada, composta por 14 atividades destinadas a crianças, jovens e também aos adultos. Toda a programação é gratuita. A maior parte das atividades tem entrada liberada por ordem de chegada e para algumas delas as inscrições são por e-mail (consulte a programação).

A primeira parte das atividades, de 18 a 23 de julho, integra a Semana Circo. A proposta é a experimentação em família de várias atividades relacionadas ao universo do circo, como acro duo (acrobacias em duplas), acrobacias de solo, malabares, palhaçada e mágica. Os pais estão convidados a experimentar com seus filhos a alegria de explorar o próprio corpo com brincadeiras e atividades circenses, que costumam encantar a criançada. Uma das oficinas desta semana (Descubra seu palhaço! Um olhar para seu eu interior!) será exclusivamente para adultos.

De 25 a 30 de julho será a vez da Semana Laboratório de Artes, com oficinas que pretendem proporcionar às crianças e aos seus pais um mergulho em diversas linguagens artísticas, como o teatro, a dança, a escultura, a pintura e o desenho. Juntos, adultos e crianças terão a chance de se sujar com tinta, desenhar no chão, dançar, brincar no palco. Nesta semana haverá uma oficina (Desenhos do Cotidiano) exclusivamente para adultos.

Veja a programação completa:

Semana Circo

Evento: Oficina de Mágica

Crianças e adultos conhecerão os materiais usados, entenderão as diferenças entre mágica e ilusionismo e aprenderão truques e mágicas para que possam impressionar nas apresentações.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 18 de julho de 2017 (terça-feira)

Horários: 14h, 15h30, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: recomendado para maiores de 6 anos

Evento: Oficina Descubra seu palhaço! Um olhar para seu eu interior!

Com duração de quatro dias, a atividade, voltada para adultos, envolve exercícios de linguagem corporal para desenvolvimento da expressão individual, com ênfase na descoberta de seu próprio palhaço, um ser brincante e comunicativo.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 18 a 21 de julho de 2017 (terça a sexta-feira)

Horário: 19h às 22h

Vagas limitadas

Inscrições gratuitas: de 11 a 17 de julho pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 18 anos

Evento: Oficina de Acro Duo

Nesta divertida oficina de acrobacias em duplas para adultos e crianças, as famílias poderão experimentar algumas posturas estáticas de equilíbrio sobre o outro, conhecidas também como “acrobacia mão a mão”.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Teatro – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 19 de julho de 2017 (quarta-feira)

Horários: 14h, 15h30, 17h

Vagas: 20 pessoas por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: recomendado para maiores de 6 anos

Evento: Oficina de Malabares

Esta é uma oficina para crianças que gostam de malabarismo. As atividades incluem a criação artesanal de malabares com bexiga e painço e o aprendizado de alguns tipos de lançamentos simples com as bolinhas criadas.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Teatro – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 20 de julho de 2017 (quinta-feira)

Horários: 14h, 15h30, 17h,

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: recomendado para maiores de 6 anos

Evento: Oficina de Acrobacias de Solo

Oficina destinada a adultos e crianças que queiram experimentar alguns movimentos básicos para o corpo acrobático, como rolamentos, balanços, saltos e equilíbrio estático.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 21 de julho de 2017 (sexta-feira)

Horários: 14h, 15h30, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: recomendado para maiores de 6 anos

Evento: Oficina de Palhaçadaria

Oficina para pais e filhos construírem seus palhaços, através de jogos de improviso e elaboração de suas próprias maquiagens.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)

Horários: 14h, 15h30, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: recomendado para maiores de 6 anos

Evento: Show Miscelânea

Encerramento da Semana Circo com diversos números de artistas circenses em um espetáculo de variedades com números de mágica, malabares, acrobacias e muita palhaçada.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 23 de julho de 2017 (domingo)

Horários: 15h às 17h

Vagas: 50

Inscrições gratuitas: retirada de senhas com 30 minutos de antecedência

Classificação etária: livre

Semana Laboratório de Artes

Evento: Oficina Desenho Pequeno, Desenho Gigante

Abertura da Semana Laboratório de Artes com oficina que tem uma proposta diferente. A partir de uma produção livre, será feita ampliação da criação para um formato não usual ou cotidiano, revelando outras características do desenho. Oficina exclusivamente para crianças.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 25 de julho de 2017 (terça-feira)

Horários: 14h, 15, 16h, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: 7 a 12 anos

Evento: Oficina Desenhos do Cotidiano

Destinada tanto a pessoas que gostam de desenhar, mas não são da área (iniciantes ou avançados), como também para artistas, arquitetos, designers, a oficina ensina a fazer sketch ou croqui, um tipo de desenho rápido, descomprometido, mas de grande beleza visual, que se utiliza de várias técnicas com materiais como canetas, lápis de cor, aquarelas.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 25 a 28 de julho de 2017 (terça a sexta)

Horários: 19h às 22h

Vagas limitadas

Inscrições gratuitas: de 18 a 24 de julho pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 18 anos

Evento: Oficina de Dança

Oficina para que pais e filhos aprendam juntos noções de técnicas de saltos e giros. No fim da oficina, os participantes criarão juntos uma coreografia coletiva.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Teatro – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 26 de julho de 2017 (quarta-feira)

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: 7 a 13 anos

Evento: Oficina Criança, venha fazer teatro e se divertir!

Oficina divertida proporcionará a pais e filhos uma iniciação na linguagem teatral, por meio de jogos lúdicos que promovem o desenvolvimento da expressão corporal.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Teatro – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 27 de julho de 2017 (quinta-feira)

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: 8 a 12 anos

Evento: Oficina Criação de Personagens em Escultura de Papel

Atividade é feita a partir da exploração manual do papel. Através da escultura, possibilidades diversas poderão surgir no momento em que o material é manipulado. Cada participante, adulto ou criança, será responsável por seu processo criativo ao dar forma, cor e textura às suas criações.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 28 de julho de 2017 (sexta-feira)

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h

Vagas: 16 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: a partir de 5 anos

Evento: Oficina Laboratório de Aquarela Criativa

Entre aromas, cores, texturas e sabores, a oficina propõe a criação de tintas com o uso de alimentos do cotidiano. Cenoura, beterraba, espinafre serão usados para a produção de pinturas com a técnica da aquarela.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h

Vagas: 15 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: 6 a 12 anos

Evento: Oficina Estamparia Manual para Pais e Filhos

De forma lúdica e divertida, a oficina ensinará técnicas de gravura e princípios de estamparia para que as crianças possam criar seus próprios carimbos e utilizá-los para produzir uma sacola colorida e cheia de formas e texturas. Atividade encerra a Semana Laboratório de Artes.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Hall de entrada – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h

Vagas: 20 por sessão

Inscrições gratuitas: conforme a ordem de chegada

Classificação etária: livre (as crianças devem estar acompanhadas de um adulto)

I