Aulas de horta, brigadeiro e pintura são as propostas da Mercadoteca

Entre os dias 11 e 21 de julho, a Mercadoteca promove uma série de atrações especiais para as crianças que estão em férias escolares. A programação, batizada de Mercadoteca Kids, foi cuidadosamente elaborada para receber crianças de 3 a 12 anos, em atividades variadas e muito divertidas.

“As famílias são nossas grandes parceiras, todos os dias, e nossa forma de retribuir essa parceria dos clientes é oferecer alternativas interessantes e educativas para os pais que buscam programação nesse período”, conta a gerente da Mercadoteca, Alessandra Vianna.

As inscrições para a Mercadoteca Kids podem ser feitas na própria Mercadoteca (Rua Paulo Gorski, 1309) até 48 horas antes da atividade. Mas atenção: as vagas são limitadas. Para garantir a participação, é possível fazer reservas pelo telefone (41) 3205-3901 ou pelo email eventos@mercadoteca.com.br. Confira abaixo a programação detalhada:

11/07 | Brincadeiras de Antigamente (13h30 às 18h30)

Inscrição: R$ 40,00 + kit lanche

Os pequenos vão passar uma tarde muito divertida, descobrindo as brincadeiras de antigamente: peão, elástico, corda e muitas outras. Serão organizadas turmas de 3 a 5 anos e 6 a 12 anos. Como é uma atração que dura a tarde toda, as lojas Degusto e Gioia prepararam kits especiais para lanchinho, a R$ 10 e R$ 15. Para encerrar essa tarde incrível, um show de MPB para crianças, com banda e tudo.

--------------------------------------------------------------------

12/07 | Oficina "Minha Hortinha" (13h30 às 15h00)

Gratuita

A Esalflores vai ensinar os pequenos a montarem a própria hortinha. A atividade não tem custo de inscrição e está sujeita à lotação da turma (máximo de 15 crianças).

12/07 | Pintura em Gessinhos (15h30 às 17h30)

Inscrição: R$ 20

Em parceria com o Pintando na Calçada e Contarte, a oficina promove pintura em gessinhos de diversos formatos, para soltar a imaginação com tinta guache. Destinada a turmas de 3 a 5 anos e 6 a 12 anos.

--------------------------------------------------------------------

13/07 | Dia da Pintura (13h30 às 17h30)

Inscrição: R$40,00 + kit lanche

Os pequenos vão se divertir com pintura em tela, pintura de rosto, cabelo maluco e desenhos em geral. Serão organizadas turmas de 3 a 5 anos e 6 a 12 anos. Como é uma atração que dura a tarde toda, as lojas Degusto e Gioia prepararam kits especiais para lanchinho, a R$ 10 e R$ 15.

--------------------------------------------------------------------

14/07 | Oficina de Mosaicos Coloridos (13h30 às 15h)

Inscrição: R$ 20

Em parceria com a com Pintando na Calçada e Contarte, serão realizadas colagens com pedaços de papel e E.V.A. em desenhos impressos, para formar um mosaico divertido. Destinada a turmas de 3 a 5 anos e 6 a 12 anos.

14/07 | Aula de Desenho e Mangá (15h30 às 17h30)

Gratuita

A Octopus School of Design and Game vai dar uma aula de desenho e mangá para as crianças acima de 11 anos. A atividade não tem custo de inscrição e está sujeita à lotação da turma.

14/07 | Aulinha Kids de Brigadeiro (19h às 19h45)

Inscrição: R$ 20

A Degusto vai ensinar os pimpolhos a fazerem deliciosos brigadeiros. A atividade é voltada a crianças de 5 a 9 anos e está sujeita a lotação da turma (máximo de 12).

--------------------------------------------------------------------

18/07 | Batalha de Nerf’s e Oficina Circense (13h às 17h30)

Inscrição: R$ 45 + kit lanche

As crianças poderão variar entre as duas atividades ao longo do dia. Na Oficina Circense acontecerá exploração de materiais, a confecção de malabares (bolas, voal, barangandã) e, ao final, uma apresentação das professoras. Para a Competição de Nerf´s cada criança deverá trazer a sua Nerf e entrar para uma equipe. Os times vão competir em um campo, numa batalha para acertar o alvo. Como é uma atração que dura a tarde toda, as lojas Degusto e Gioia prepararam kits especiais para lanchinho, a R$ 10 e R$ 15.

--------------------------------------------------------------------

19/07 | Casacadabra – Oficina de Arquitetura para Crianças (13h30 às 15h30)

Inscrição: R$ 45

Ministrada pela arquiteta Simone Sayegh (formada pela USP) e com apoio da plataforma ARQTTO, a oficina vai despertar na criança a curiosidade de explorar a cidade ao seu redor e as formas de habitá-la. Vai aguçar seu olhar para as edificações e a relação entre elas. Serão montadas maquetes e durante o processo as crianças serão levadas a pensar a casa a partir do espaço em que ela será construída – com muita criatividade. Durante a montagem das maquetes, os pequenos poderão observar as sombras, as aberturas, o que deixa a casa em pé. Também será abordada a reutilização de materiais e a transformação de seus usos. A atividade é voltada a crianças de 6 a 12 anos e está sujeita à lotação da turma (máximo de 30).

19/07 | Oficina de Argila (15h30 às 17h)

Inscrição: R$ 20

Em parceria com a Pintando na Calçada e Contarte, a Oficina de Argila vai ensinar as crianças a modelarem e soltarem a imaginação. Ao final, todas terão sua bela escultura para levar para casa. Destinada a turmas de 3 a 5 anos e 6 a 12 anos.

19/07 | Aulinha Kids de Pizza (19h às 20h)

Inscrição: R$ 30

As crianças vão aprender com Emillene Stival, proprietária da Gioia, a preparar a sua pizza: como a massa é feita, como esticar a massa e rechear a pizza.

--------------------------------------------------------------------

20/07 | Casacadabra – Oficina de Arquitetura para Crianças (13h30 às 15h30)

Inscrição: R$ 45

Ministrada pela arquiteta Simone Sayegh (formada pela USP), a oficina vai despertar na criança a curiosidade de explorar a cidade ao seu redor e as formas de habitá-la. Vai aguçar seu olhar para as edificações e a relação entre elas. Serão montadas maquetes e durante o processo as crianças serão levadas a pensar a casa a partir do espaço em que ela será construída – com muita criatividade. Durante a montagem das maquetes, os pequenos poderão observar as sombras, as aberturas, o que deixa a casa em pé. Também será abordada a reutilização de materiais e a transformação de seus usos. A atividade é voltada a crianças de 6 a 12 anos e está sujeita à lotação da turma (máximo de 30).

20/07 | Oficina Pintando na Calçada (15h30 às 17h)

Inscrição: R$ 20

Haverá rolo de papel craft e muita tinta para soltar a criatividade dos pequenos. Destinada a turmas de 3 a 5 anos e 6 a 9 anos.

--------------------------------------------------------------------

21/07 | Arraiazinho (13h30 às 17h30)

Inscrição: R$ 40 + kit lanche

Será uma tarde temática, com diversas atividades com o tema junino, voltadas a turmas de crianças de 3 a 5 anos e de 6 a 12 anos. Como é uma atração que dura a tarde toda, as lojas Degusto e Gioia prepararam kits especiais para lanchinho, a R$ 10 e R$ 15.

21/07 | Aulinha Kids de Gelato (19h às 20h)

Inscrição: R$ 30

As crianças vão aprender a preparar gelato com Emillene Stival, proprietária da Gelataio. Atenção: se o tempo não colaborar, o tema será substituído por pizza!