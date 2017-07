Salvador registra menor temperatura do ano; ventos chegam a 59 km/h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada desta quarta (5), os termômetros em Salvador registraram 18,6ºC, a menor temperatura do ano na capital baiana. Segundo a meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Cláudia Valéria, apesar de não equivaler a frio intenso, a temperatura já é sentida pelos soteropolitanos, acostumados a períodos quentes e tropicais. As informações são da Agência Brasil. Com os fortes ventos que passam pela cidade, a sensação térmica pode ser ainda menor e cair em até três graus. Nesta terça (4) a capital baiana registrou queda de árvores em virtude da velocidade dos ventos. “Esta época do ano é comum chover, com pouca intensidade, mas o que mais chama atenção são os ventos fortes, que ontem chegaram a 59 km/h. Na madrugada de hoje [quarta] tivemos ventos de 53,3km/h e isso faz com que o Inmet lance avisos de perigo potencial até amanhã [quinta], porque as ventanias podem provocar a queda de árvores e fachadas de lojas”, explica Cláudia Valéria. ACIDENTES A Seman (Secretaria Municipal de Manutenção) registrou, nesta semana, a queda de quatro árvores, devido às ventanias. Além disso, houve o registro de queda de galhos em, pelo menos, nove bairros de Salvador. Por isso, o órgão declarou estado de alerta e “reforçou o plantão noturno e diurno para o acompanhamento” da situação. As rajadas de vento também ocasionaram a movimentação intensa de areia das praias de Salvador que tem invadido calçadas e vias da orla da cidade. O mau tempo foi motivo para a suspensão das travessias marítimas de passageiros até o Mar Grande, na Ilha de Itaparica, pelo terceiro dia consecutivo. Segundo a Astramab (Associação Dos Transportadores Marítimos da Bahia), os fortes ventos deixam o mar revolto, o que coloca em risco os passageiros e as embarcações durante as travessias. A associação diz que há a possibilidade de retorno às atividades, nesta quinta (6), caso os ventos diminuam a velocidade. TEMPERATURAS Segundo a meteorologista Cláudia Valéria, baixas temperaturas também foram registradas em algumas cidades baianas, nos últimos dias, sobretudo na Chapada Diamantina e na Região Sudoeste do estado. Na madrugada de hoje a cidade de Piatã registrou temperatura abaixo de 10ºC. As cidades de Vitória da Conquista e Luís Eduardo Magalhães marcaram 11ºC. Para Salvador, o resto da semana tem previsão de chuvas fracas e sem volume, com intervalos de tempo aberto. Os fortes ventos podem continuar até amanhã (6) e, por isso, o Inmet mantém o aviso de perigo potencial. As temperaturas na capital baiana devem variar entre 20º e 26ºC.