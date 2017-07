Looke, plataforma brasileira de streaming de vídeos on demand, anuncia nesta terça-feira uma ótima novidade para quem planeja relaxar e assistir muitos filmes em casa durante o período de férias. O serviço disponibiliza uma lista com 54 títulos para aluguel a R$ 2,49 e R$ 4,99. Na seleção especial, é possível encontrar produções recentes e marcantes nos cinemas, como Marley & Eu, Avatar e Assassin’s Creed.

Além disso, outros títulos de sucesso e com boa avaliação pelo público também estão presentes na lista, como Maze Runner: Correr ou Morrer, A Era do Gelo (1 ao 4), Trolls, Alvin e os Esquilos (1 ao 3), Rio 2, Vai Que Da Certo 2, Os Estagiários e As Viagens de Gulliver.

A promoção de férias está aberta no site do Looke e traz todos os destaques da lista especial com preço acessível para locação a R$ 2,49 e R$ 4,99. A ação acontecerá durante todo o mês de julho, com data final no dia 30.

Segue lista completa:

A Abelha Maya - O Filme

A Bela Adormecida - No Reino da Magia

A Era do Gelo 1

A Era do Gelo 2

A Era do Gelo 3

A Era do Gelo 4

A Loucura do Ritmo

Alvin e os Esquilos

Alvin E Os Esquilos 2

Alvin e os Esquilos 3

As Aventuras de Robinson Crusoé

As Viagens de Gulliver

Assassin's Creed

Avatar

Boys

BugiGangue no Espaço

Chef

Compramos um Zoológico

Confissões de Um Filho

Copenhagen

Debi e Lóide 2

Diário De Um Banana 3: Dias De Cão

Entre a Vingança e o Perdão

Festa no Céu

Já Estou com Saudades

Jack e a Mecânica do Coração

Lamb

Mais de Mil Palavras

Marley & Eu

Maze Runner: Correr ou Morrer

Mesmo Se Nada Der Certo

Namoro ou Liberdade

O Efeito Aquático

O Foguete

O Príncipe e Eu

Os Descendentes

Os Estagiários

Os Pinguins do Papai

Pequenos Espiões 4

Percy Jackson e o Ladrão de Raios

Percy Jackson e o Mar de Monstros

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado

Rio 2

Sentimentos Que Curam

Sucker

Tarzan - A Evolução da Lenda

Tempo de Esperança

Trolls

Uma Amizade Verdadeira

Uma Família em Apuros

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba

Uma Prova de Fé

Vai Que Dá Certo 2

Xuxa Gêmeas