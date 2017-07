Cemitério Municipal tem visita guiada em noite de lua cheia

(foto: Everson Bressan/SMCS )

O Cemitério Municipal São Francisco de Paula será palco de uma visitação inusitada nas noites de sexta-feira (7/7), sábado (8/7) e domingo (9/7), das 19h às 22h. Munidos de lanternas e em noite de lua cheia, os visitantes vão conhecer a história da primeira necrópole de Curitiba, assim como suas personalidades, símbolos e curiosidades.

Cada turma da visita guiada terá no máximo 40 participantes e é preciso fazer inscrição pelo email paravisitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br.

Com duração média de três horas, o passeio é conduzido pela pesquisadora da Fundação Cultural de Curitiba e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, Clarissa Grassi. Inaugurado em 1854 pelo presidente de província Zacarias de Góes e Vasconcellos, o Cemitério Municipal abriga, em mais de 5 mil túmulos, glrande parte das personaidades responsáveis pela história da cidade de Curitiba e do estado do Paraná.

Serviço: visita guiada noturna ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Endereço: Praça Padre João Sotto Maior, s/n, São Francisco

Datas: sexta (7/7), sábado (8/7) e domingo (9/7), das 19h às 22h

Inscrição via e-mail com envio de nome e número de RG para visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br

Vagas limitadas