Um adulto e um adolescente foram encaminhados pelos policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), na noite de terça-feira (04/07). No estabelecimento onde estavam uma arma de fogo foi localizada. A ocorrência foi em Toledo (PR), no Sudoeste do estado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia