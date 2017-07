Policiais apreendem mais de 600 quilos de maconha em Foz do Iguaçu

(foto: Divulgação PMPR)

Um casal, ambos de 39 anos, foi preso em flagrante por policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), no bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu, suspeitos de tráfico de drogas. A ação aconteceu na última semana durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal, após denúncias relatando que no local funcionava um ponto de tráfico.

