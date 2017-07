Alphaville organiza festival de inverno com atividades para garotada

O Alphaville Graciosa Clube, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, está preparando uma programação especial para as férias. Durante nove dias do mês de julho será realizado o Festival de Inverno: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de julho, das 13h30 às 18h30. É possível se inscrever para o período completo, por semana ou ainda por diária.

A programação está bem diversificada: muitas brincadeiras, gincanas, atividades artísticas, aulas esportivas (tênis, golfe, futebol, muay thai e judô), teatro e apresentação cultural das crianças no encerramento. O lanche também está incluído.

Poderão participar do Festival de Inverno sócios do Alphaville Graciosa Clube e não sócios (1 convidado por associado inscrito) entre 4 anos (completos) e 12 anos. As turmas serão divididas em três grupos: 4 e 5 anos, 6 e 7 anos e 8 a 12 anos, sendo 20 vagas para cada turma.

As inscrições serão feitas na secretaria do Clube – (41) 3551-1389 e custam respectivamente, para sócio e convidado: 1 semana: R$ 110,00 e R$ 150,00; 2 semanas: R$ 200,00 e R$ 240,00; 3 semanas: R$ 260,00 e R$ 300,00 e a diária: R$ 80,00 e R$ 100,00.