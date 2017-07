Ambev abre as portas ao público com tour cervejeiro inédito

A cervejaria Ambev, dona das marcas Skol, Antarctica e Brahma, inaugura no dia 8 de julho seu programa de visitas. Pela primeira vez em sua história, a companhia vai abrir as portas para receber o público. Amantes de cerveja e curiosos em geral terão a oportunidade de ver de perto como as cervejas da companhia são produzidas na cervejaria de Jaguariúna (SP).

O tour cervejeiro é dividido em seis estações que permitem aos visitantes conhecer cada detalhe do processo produtivo da bebida, desde as etapas iniciais de seleção dos ingredientes até o envase do produto final. O público também vai participar de uma verdadeira aula sobre a história da cerveja, que parte da Antiguidade até os tempos atuais, passando pelo universo cervejeiro de outros países e do Brasil.

Durante este processo, os visitantes terão acesso aos ingredientes que compõem os diferentes tipos de cerveja, os processos de controle, qualidade e a finalidade de cada um na composição da bebida. Será explicado como se dá o processo de brassagem, quando é feita a mostura, momento em que o público terá a chance única de experimentar o mosto da receita que estiver sendo produzida no dia. Além disso, poderão ver os processos de fermentação e maturação por um raio-x e, no processo de filtração, provar com exclusividade cervejas fresquinhas, prontas, com segundos de vida, retiradas diretamente dos tanques.

Ao final da visita, os participantes serão convidados ainda a degustar alguns rótulos da Ambev harmonizados com petiscos mais clássicos de boteco, como salame e amendoim, e quitutes mais diferentes, como queijos e chocolates. Os interessados podem se inscrever no site http://www.ambev.com.br/beer-lovers. As visitas são gratuitas, acontecem aos sábados no período da manhã e da tarde, com o limite de 20 pessoas por turma. Apenas maiores de 18 anos podem participar.

Sobre a Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.

Só em 2016, a cervejaria investiu cerca de R$2 bilhões no país. Mas também quer deixar um legado além dos investimentos. Para isso, conta com uma ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.