Paulinho Moska faz pocket show gratuito em Curitiba

O Conexão Shopping Curitiba, projeto musical em parceria com a Rádio Transamérica Light, traz para a capital paranaense o músico Paulinho Moska. Em pocket show ao vivo, gratuito e aberto ao público, o artista vai cantar e conversar bem perto do público, em palco montado no espaço gastronômico Largo Curitiba (piso L2).

Moska tem a facilidade de viajar pelo mundo com o violão debaixo do braço e é assim, desse jeito intimista, com ele (o violão) e sua voz, que o cantor vai emocionar os fãs curitibanos no dia 27 de julho, quinta-feira.

O repertório é composto por “Pensando em Você”, “A Seta e o Alvo”, “A Idade do Céu”, “Lágrimas de Diamantes”, “Último Dia”, entre outras. Estão também a regravação de Enrosca (da novela “Império” - Guilherme Lamounier), Tudo Que Acontece de Ruim É Para Melhorar (da novela “Êta Mundo Bom!” - Moska e Mú Carvalho) e Impaciente Demais (da novela “A Lei do Amor” - Moska e Ricardo Leão), ambas de novelas globais e sucessos nas rádios do Brasil.

O evento começa às 18h, no Largo Curitiba do Shopping Curitiba (piso L2). Todo mundo pode participar, não é necessário adquirir ingresso. Os fãs podem ainda aproveitar a sessão de autógrafos que acontece logo após o pocket. Serão distribuídas 50 senhas, que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3.

Mais informações no fone 41 3331 1717 (Rádio Transamérica Light).

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba”

Quando: dia 27 de julho, às 18h;

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; não é necessário ingresso para participar;

Local: Largo Curitiba (piso L2);

Autógrafos: serão distribuídas 50 senhas antecipadamente, a partir das 12h do dia 27, na recepção do Shopping Curitiba (piso L3).