Teatro Ouro Verde terá apresentação da peça 'La Cena'

(foto: Divulgação)

O espetáculo La Cena, do G2 Cia de Dança do Centro Cultural Teatro Guaíra, será apresentado dentro da programação de reinauguração Teatro Ouro Verde, em Londrina. A apresentação acontece na sexta-feira (07), às 21 horas.



La Cena estreou em 2015, foi apresentado em cidades paranaenses e em Fortaleza. A coreógrafa e diretora do espetáculo, Cleide Piaseck, se inspirou no filme homônimo do premiado diretor de cinema italiano Ettore Scola, falecido em 2016. Os personagens originaram-se dos contos de Hoffmann (Quebra-Nozes & Camundongo, Rei e o Homem de Areia); de Neil Gaiman (Sandman) e Serguei Diaguilev (Ballets Russes).



Trata-se de um espetáculo de dança-teatro recheado de humor e pitadas de ironia. A história se passa em uma cozinha, quando um grupo de empregados é contratado para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum na preparação da festa de fim de ano. Alguns incidentes no local de trabalho deixam os funcionários em situação complicada. Todos mergulham em um sono profundo que induz os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos.



O G2 Cia de Dança foi criado em dezembro de 1999 por bailarinos do Teatro Guaíra, que se dedicam ao trabalho de pesquisa de movimento e criação coletiva para a montagem de espetáculos. Além de atuarem como intérpretes criadores, os bailarinos aliam técnica e maturidade artística na busca de novos rumos e estéticas na linguagem da dança contemporânea.



Serviço



La Cena - G2 Cia de Dança



Data: 07/07 (sexta-feira) às 21h



Cine Teatro Ouro Verde – (Rua Maranhão, 85 – Centro). Londrina



Entrada gratuita