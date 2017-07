Roda de choro do conservatório recebe Abel Luiz

O músico carioca Abel Luiz é o convidado da Roda de Choro do Conservatório de MPB, nesta quinta-feira (6/7), às 17h. Ao lado dos anfitriões Julião Boêmio e Lucas Melo, Abel apresenta composições próprias e clássicas de diversas épocas do chorinho brasileiro. A entrada é gratuita.

Abel Luiz atua no cenário musical como compositor, arranjador, diretor musical e multi-instrumentista. O músico teve iniciação no cavaquinho com o avô, frequentando rodas de choro, sambas, batuques, serestas, serenatas e bailes nos subúrbios do Rio de Janeiro. Já se apresentou ao lado de Délcio Carvalho, Dona Ivone Lara, Almir Guineto, entre outros. É um dos fundadores do grupo Samba do Trabalhador e coordenador musical do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, que reúne ações de cultura, carnaval, território e saúde mental.

Atualmente Abel Luiz integra o Projeto Criolice, Roda de Samba e Feira Cultural sediado na arena Fernando Torres, compõe o Trio Choro Novo e é diretor musical do projeto Marcio Hulk Autoral, dedicando-se às diferentes expressões da música popular, instrumental e regional do Brasil.

Serviço: Roda de Choro com Abel Luiz

Data e horário: quinta-feira (6/7), a partir das 17h

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66, Setor Histórico, São Francisco)

Entrada franca

Informações: (41) 3321-2855