Grupos chavistas invadem Assembleia Nacional e ferem deputados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de simpatizantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de integrantes de milícias chavistas conhecidas como "colectivos" invadiram nesta quarta-feira (5) a sede da Assembleia Nacional, em Caracas. A imprensa local relatou que os militantes entraram no local de forma violenta por volta das 12h (13h em Brasília), agrediram deputados e intimidaram jornalistas. Antes disso, o grupo se concentrou em frente ao local e atirou rojões.

Durante a manhã, o vice-presidente venezuelano, Tareck el-Aissami, havia convocado a população a se reunir na Assembleia Nacional para protestar contra a maioria opositora, que classificou de "traidora". A invasão ocorreu enquanto os deputados realizavam uma sessão para celebrar o Dia da Independência, que marca a data em que, há 206 anos, a Venezuela se separou da Espanha.

No ano passado, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) declarou que o Legislativo age em "desacato" à Constituição, deixando de reconhecer suas decisões devido à posse de três deputados cuja eleição foi anulada devido a indícios de fraude. No fim de março, o TSJ emitiu decisões que suspendiam a imunidade parlamentar e transferiam para a Justiça o poder de legislar. As medidas, revertidas poucos dias depois, foram o estopim da atual onda de protestos contra o governo Maduro, que já deixou 90 mortos.