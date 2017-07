Forró da Lua Cheia será exportado para a Europa

(foto: Divulgação)

Para a equipe responsável pela organização do Forró da Lua Cheia, evento mensal realizado há três anos em Curitiba e promovido pela escola Idance, cada baile tem o seu motivo especial, seja pelas apresentações de bandas de outras cidades, das bandas locais com arranjos e participações especiais, ou ainda pela posição da lua e a energia que ela traz. Mas na edição de julho, que acontece nesta sexta (07/07), o motivo é mais do que especial. O Forró da Lua Cheia conquistou os curitibanos, ganhou fama, atraiu pessoas de outras cidades e estados e agora vai também para além mar. A professora e DJ Sandra Ruthes, uma das idealizadoras do evento, vai partir para uma temporada na Europa, levando na bagagem todo o conhecimento adquirido nos três anos de Forró da Lua Cheia em Curitiba, para fortalecer o movimento forrozeiro na Europa.

“O forró já tem grande aceitação na Europa, não só pelos brasileiros que residem lá e querem matar a saudade da sua terra com este ritmo genuinamente brasileiro, mas também pelos próprios europeus que se encantam com ele. Vou levar um pouquinho de toda a experiência e resultados positivos que já colhemos aqui com o Forró da Lua Cheia pra unir forças com os apaixonados por forró que já desenvolvem um trabalho de difusão do ritmo por lá”, comenta Sandra.

Mas por aqui o Forró da Lua Cheia continuará a todo vapor, com muita música de qualidade e espaço para todos dançarem e se divertirem, tendo a frente da organização o sócio da Idance, Renato Zóia. Professor de danças de salão, Renato já participou de duas edições do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, e, atualmente, é bailarino, coreógrafo e diretor artístico da Cia Identidade Cênica. Para quem tem vontade de conhecer o Forró da Lua Cheia, mas fica em dúvida porque não sabe dançar, ele ressalta: “O forró é uma dança possível para todos. Não é preciso ir para escola de dança pra poder abraçar um par e se divertir no salão, a pessoa se vira com aquele repertório intuitivo, mas quem começa a tomar gosto pelo forró passa a buscar mais, quer novidades. É aí que eles buscam as aulas e acredito que o papel da escola, neste momento, é não tirar esta naturalidade, mas apresentar ao aluno um pouco desta cor e destas possibilidades do ritmo, levando ele a sair um pouco do intuitivo e ir para a consciência corporal”.

Embalando o arrasta-pé dos forrozeiros nesta sexta estarão as bandas residentes do evento Areia Branca e Fuá de Latada, que prometem fazer uma despedida para ficar na memória da professora Sandra Ruthes e de todos os presentes.

Para facilitar a compra de ingressos, além dos pontos físicos nas lojas Dance Shop, Beco da Dança e Master Ótica, também é possível fazer a compra online através do site Sympla. A compra é feita com cartão de crédito e você recebe os ingressos por email para imprimir e apresentar na entrada. Já as vendas na bilheteria do Clube Dom Pedro, na hora do evento, podem ser pagas somente em dinheiro.

SERVIÇO

Forró da Lua Cheia de Julho

07 de julho de 2017, às 22h

Clube Dom Pedro II

Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde | Curitiba-PR

Ingressos promocionais antecipados: 1º lote R$ 20,00 | 2º lote R$ 25,00

Ingressos na bilheteria: R$ 30,00 (somente dinheiro)

Pontos de venda: Dance Shop - Rua Padre Anchieta, 2454, loja 07

Beco da Dança - Rua Barão de Antonina, 269

Master Ótica - Rua Augusto Stresser, 1314 Loja B

Ingressos online (somente cartão de crédito):

https://www.sympla.com.br/forro-da-lua---2017---lua-de-julho__160351