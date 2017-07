Medvedev joga moedas no chão (foto: Reprodução/youtube)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do ranking mundial, Andy Murray está classificado para a terceira rodada em Wimbledon. Nesta quarta-feira (5), o tenista britânico garantiu classificação ao vencer o alemão Dustin Brown, 97º na ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2. Murray venceu o primeiro set por 6 a 3. No segundo, o britânico quebrou o saque do alemão no quinto game, abrindo 4 a 2 em seguida. A partir daí, o favorito deslanchou, voltou a pontuar no serviço do adversário e fechou a parcial por 6 a 2. O jogo começou a ser definido quando Murray quebrou Brown no terceiro game do terceiro set, abrindo 3 a 1 em seguida. O britânico voltou a pontuar no serviço do alemão no quinto e fechou a parcial por 6 a 2 mais uma vez.

Na terceira rodada, Murray vai enfrentar Fabio Fognini, 29º colocado no ranking mundial e cabeça-de-chave número 28 em Wimbledon. O italiano vem de vitória sobre o tcheco Jiri Vesely, 48º na ATP, também por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 6/2.

MEDVEDEV — Depois de surpreender ao vencer Stanislas Wawrinka em Wimbledon, Danii Medvedev foi eliminado do Grand Slam nesta quarta-feira (5) ao perder para o belga Ruben Bemelmans. Após o revés, o tenista russo se mostrou bastante insatisfeito e atirou moedas em direção ao árbitro. Medvedev perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/2, 3/6, 2/6 e 6/3, em jogo válido pela segunda rodada da competição. Após o jogo, enquanto se dirigia aos vestiários, o tenista buscou sua carteira na bolsa, pegou várias moedas e as atirou na direção em que estava posicionado o árbitro principal da partida. Se a atitude for considerada ofensiva pela ATP, Medvedev pode ser julgado e suspenso.