Contratação do Coritiba ganha destaque na imprensa alemã

Matéria do Bild sobre (foto: Reprodução/Bild.de)

A contratação do meia-atacante Alexander Baumjohann, 30 anos, do Herthan Berlim, ganhou destaque nos principais sites e jornais da Alemanha. O principal tablóide do país europeu, o Bild, deu destaque para a notícia e fez um resumo da carreira do jogador.

A matéria do Bild lembra que a esposa de Baumjohann, Melissa, é brasileira e, por isso, ele fala português fluente. O texto também cita as graves lesões (ligamentos rompidos) sofridas pelo Hertha (em 2013 e 2014).

Baumjohann surgiu nas categorias de base do Schalke 04. Chegou a jogar sete partidas pela seleção alemã sub-17 e duas pela sub-21.

No profissional, porém, não conseguiu se destacar no Schalke. Ao final do contrato, foi para o Borussia Moenchengladbach, em 2006. O começo foi difícil, mas teve grande desempenho na temporada 2008/2009, com 28 jogos, três gols e oito assistências.

O bom desempenho chamou a atenção do Bayern Munich, que aproveitou o final de contrato do Baumjohann e assinou de graça com o jogador. No gigante alemão, porém, o meio-campista teve pouco espaço. Disputou apenas quatro partidas (uma como titular).

Em janeiro de 2010, o Schalke resolveu repatriar sua revelação e pagou R$ 3,5 milhões ao Bayern por Baumjohann. No entanto, o meio-campista não conseguiu se destacar no clube. Disputou apenas 30 jogos entre janeiro de 2010 e agosto de 2012. Não marcou gols nesse período, mas fez sete assistências.

Em agosto de 2012, saiu livre, sem multa rescisória, para o Kaiserslautern, da segunda divisão. Fez uma boa temporada, com 28 jogos, seis gols e 11 assistências.

O bom desempenho chamou a atenção do Hertha Berlim, que contratou o jogador (também em passe livre) em julho de 2013. No novo clube, porém, teve duas graves lesões e não conseguiu se destacar. Foram apenas sete jogos como titular desde então – e 31 como substituto. Marcou um gol e fez seis assistências nesse período.

Sua última partida pelo time principal do Hertha foi em maio de 2016. Pelo time B do Hertha, que joga a quarta divisão alemã, disputou três jogos em abril de 2017. Marcou um gol e fez duas assistências nessas três partidas.

No Coritiba, a previsão é que faça sua estreia no final de julho, após o dia 20. O jogador atuou como meia-atacante centralizado na maior parte da carreira (cerca de 75% dos jogos). Nas demais partidas, foi escalado como ponta-esquerda ou ponta-direita.

O clube paranaense também contratou gratuitamente Baumjohann - apenas pagando salários e "luvas".