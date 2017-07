(foto: Divulgação SMCS)

Desde o início do ano a Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos e a Guarda Municipal de Curitiba fizeram centenas de operações contra a venda de cigarros contrabandeados, produtos falsificados, perfumes, CDs e DVDs piratas.

As operações de fiscalização resultaram em uma grande quantidade de material apreendido pelas ruas centrais e dos bairros. Nesta terça-feira (4/7), foram entregues no galpão da Receita Federal, no Bacacheri, cerca de três mil maços de cigarros contrabandeados e 2,8 mil CDs e DVDs apreendidos desde o início do ano.

O secretário do Urbanismo, Marcelo Ferraz, e o diretor do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Guarda Municipal, Ubiratan Teixeira, participaram da entrega do material apreendido. “Essas operações são feitas frequentemente na cidade. Na última sexta-feira, apreendemos cigarros e perfumes nas praças Rui Barbosa, Tiradentes e Carlos Gomes”, disse Teixeira.

Antes de as operações serem feitas, o setor de inteligência mapeia todas as áreas onde ocorre o comércio ilegal de produtos. Com o levantamento fotográfico, as ações são planejadas e feitas em conjunto pela Guarda Municipal e Urbanismo.