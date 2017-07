Por punição de 2013, Luxa não comandará o Sport na Sul-Americana

ROBERTO OLIVEIRA RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport terá um desfalque importante e de última hora contra o Arsenal de Sarandí-ARG, nesta quinta-feira (6), pela segunda fase da Copa Sul-Americana: Vanderlei Luxemburgo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube pernambucano. Punido com seis jogos de suspensão em 2013 quando comandava o Grêmio na Libertadores, Luxa ainda tem pena a cumprir e não estará à beira do campo nesta quinta à noite na Ilha do Retiro. Em 2013, pela última rodada da fase de grupos, em partida polêmica contra o Hualchipato (Chile), Luxemburgo protagonizou polêmica com o time adversário e acabou punido com seis jogos de suspensão. Como o Grêmio se classificou às oitavas de final, Luxemburgo cumpriu dois jogos nas partidas de ida e volta contra o Santa Fé (Colômbia), que acabou eliminando o tricolor gaúcho. Vanderlei ficou, então, com quatro jogos a serem cumpridos de suspensão. Como não havia disputado nenhuma competição da Conmebol desde 2013, ele terá de cumprir o restante da pena com o Sport na Sul-Americana. Assim, além da partida no Recife, não poderá comandar a equipe também no jogo de volta, na Argentina. E, caso o Sport avance, ainda terá mais dois jogos de "gancho" a pagar. Em seu lugar à beira do campo, assume o auxiliar Júnior Lopes, filho do vitorioso ex-treinador Antônio Lopes.