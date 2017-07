Com -0,5º C, Campos de Jordão registra temperatura mais baixa do país nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura no Estado de São Paulo continua em queda até o fim de semana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta quarta (5) a máxima no Estado será de 26º C, mas a mínima pode chegar a 1º C. A previsão é céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, e estão previstas geadas na serra da Mantiqueira e no Alto do Ribeira. Quinta (6) a temperatura pode subir um pouco, com mínima de 2º C e máxima de 26º C. As informações são da Agência Brasil. A cidade turística de Campos de Jordão, na Mantiqueira, registrou no início da manhã de hoje a temperatura mais baixa do país. Os termômetros marcaram -0,5º C por volta das 6h. No início desta tarde a cidade registra 13º C, e a máxima fica em 14º C. Segundo o Inmet, até domingo as temperaturas mínimas elevam-se gradualmente e as máximas que ocorrem à tarde continuam estáveis. No período o sol aparece entre poucas nuvens. “Na sexta-feira (7) acaba o perigo de geada, e as temperaturas vão aumentando pela manhã, mas à tarde frio deve permanecer mesmo na região de Araçatuba que é quente não haverá temperaturas altas”, disse Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet. No leste do Estado, especialmente no Vale do Ribeira e região de Itapetininga, deve ocorrer névoa úmida no anoitecer e amanhecer. Nas demais áreas ocorrem névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente no oeste e noroeste do Estado. Na capital paulista, a atuação do bloqueio atmosférico mantém os próximos dias com predomínio de sol e tempo seco. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), as temperaturas continuam baixas nas madrugadas, nos inícios das manhãs e durante as tardes registram pequena elevação. A estabilidade atmosférica combinada com a falta de chuvas dificulta a dispersão dos poluentes e potencializa a propagação de queimadas. No sábado (8) o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa úmida. A temperatura máxima se eleva pouco e chega aos 21º C, a mínima fica em 11º C. No domingo (9), o dia começa com termômetros em torno dos 12ºC e a máxima não deve ultrapassar 20º C.