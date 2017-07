Assembleia aprova LDO que mantém salários de servidores “congelados”

Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

05/07/17 às 16:13 Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, em primeiro turno, proposta do governo de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018 que mantém o “congelamento” dos salários dos servidores públicos estaduais. O texto aprovado repete o que já estava previsto na LDO de 2017, que suspendeu por tempo inderminado a data-base do reajuste salarial anual do funcionalismo paranaense até o pagamento de promoções e progressões de carreira da categoria e condicionando a reposição da inflação ao aumento da receita.

Para ler a matéria completa acesse o blog Política em Debate