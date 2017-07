Atriz Annette Bening será presidente do júri do 74º Festival de Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Annette Bening será a presidente do júri do 74º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O anúncio foi feito pelo diretor do festival Alberto Barbera nesta quarta (5). A mostra italiana acontece de 30 de agosto a 9 de setembro. Segundo Barbera, era o momento de mudar o histórico de nomeações masculinas para a presidência do júri. A última mulher a comandar a seleção dos filmes do festival foi a francesa Catherine Deneuve, em 2006. "Estou muito honrada por poder presidir o júri do Festival de Veneza. Estou ansiosa para assistir aos filmes e para trabalhar com os meus colegas para celebrar o melhor da produção mundial deste ano", disse Bening, em comunicado oficial. Bening foi nomeada quatro vezes ao Oscar por seus papéis em "Os Imorais" (1991), "Beleza Americana" (1999), "Adorável Julia" (2004) e "Minhas Mães e Meu Pai" (2010), e ganhou duas vezes o Globo de Ouro de melhor atriz pelos dois últimos. Seu papel em "Beleza Americana", como coprotagonista de Kevin Spacey, rendeu a ela o troféu de melhor atriz nas premiações do SAG Awards (sindicato dos atores americanos) e do britânico Bafta. A seleção oficial da premiação, definida por Bening e júri internacional composto por mais nove personalidades do mundo cultural, será anunciada em 27 de julho no Cinema Moderno, em Roma.