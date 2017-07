Filho de Guerra é internado após se afogar em piscina

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho mais novo de Alejandro Guerra, Assael, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (5). A criança de três anos se afogou na piscina durante uma festa e foi resgatada pelo 18º Corpo de Bombeiros de Barueri. Procurada pela reportagem, a assessoria do Hospital Albert Einstein confirmou que Assael está internado no hospital, mas não deu mais detalhes sobre o estado de saúde. Guerra está no Equador junto com a delegação do Palmeiras. A equipe enfrenta o Barcelona de Guayaquil (EQU) nesta quarta pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo está marcado para as 21h45 (de Brasília). O venezuelano chegou ao Palmeiras no início deste ano. Ele foi contratado junto ao Atlético Nacional (COL) por US$ 3,7 milhões (R$ 11,7 milhões na cotação da época).