Inter monta estratégia para furar retrancas e barrar contra-ataque rival

MARINHO SALDANHA VIAMÃO, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional detectou os problemas que afetam sua equipe principalmente nos jogos em casa: mecânica de jogo com a baixa criação de oportunidades, e os contra-ataques que acabam ameaçando a meta de Danilo Fernandes. Para resolver tais problemas, o técnico Guto Ferreira tratou de modificar a saída de jogo e utilizou uma arma contra os avanços do oponente. A saída de bola terá menos gente. Em vez de recuar laterais, o primeiro volante (Rodrigo Dourado) e muitas vezes um dos meias para ajudar os zagueiros no início da jogada, o time colorado terá apenas D'Alessandro ou Dourado no auxílio da saída. Desta forma, o técnico Guto Ferreira imagina que terá mais alternativas ofensivas. Menos gente atrás, já que os rivais não marcam o Inter no campo de defesa, e mais jogadores em condição de receber a bola e tramar jogadas de ataque. "Temos enfrentado times muito fechados, com uma linha de quatro, um volante e outra linha de quatro, compactos, deixando o campo bem reduzido, apenas um jogador na frente. Daí se tira o espaço do campo. Trabalhamos com menos gente na saída de bola, porque perdíamos muitos ogadores ali. Ficando quatro ou mais para iniciar a jogada, menos gente estava na frente. Estamos vendo alternativas para esta saída e surpreender o adversário", disse o lateral esquerdo Uendel. Mas colocar mais gente em condições de criação facilita o contra-ataque do adversário. A chance do Internacional ser ameaçado também aumenta com eventuais erros de passe. E para evitar isso, a alternativa é a chamada 'falta tática'. Uma infração sem gravidade cujo objetivo é, primeiramente, parar o ataque adversário. "Se você parar para analisar os gols que sofremos são de bola parada ou contra-ataque. E é assim que vai ser. Uma das formas de evitar isso é fazer a falta tática, no campo ofensivo, não deixar o jogo seguir. O Guto [Ferreira, técnico] tem pedido isso. Se for possível, roubar a bola, caso contrário, fazer a falta para não deixar a jogada seguir", completou. O time colorado trabalhou na manhã desta quarta-feira (5) e encaminhou o time que encara o Criciúma no próximo sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A provável escalação tem: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Victor Cuesta, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.