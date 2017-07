Campeões, Warriors reforçam banco com ala-armador ex-Lakers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Golden State Warriors arrumou mais um reforço para seu banco na próxima temporada. O ala-armador Nick Young, ex-Los Angeles Lakers, acertou um contrato de um ano com os atuais campeões da NBA. Ele receberá US$ 5,2 milhões (R$ 17,2 milhões) pelo acordo, segundo informações obtidas pela “ESPN” americana com Mark Bartelstein, empresário do atleta. Young se juntará ao time-base da temporada passada, mantido com as renovações encaminhadas de Stephen Curry, Kevin Durant, Andre Iguodala, Shaun Livingston e David West. Os cinco atletas encerraram seus vínculos anteriores após o título, mas estão acertados para continuar em Oakland. Em seu último ano nos Lakers, Nick Young teve médias de 13,2 pontos, e 2,3 rebotes, com aproveitamento de mais de 40% nas cestas de três pontos e de 85% nos lances livres. Dos titulares campeões pelos Warriors, apenas Draymond Green e Klay Thompson estavam sob contrato para a próxima temporada. Entre os reservas, somente Kevon Looney, Damian Jones e Pat McCaw tinham vínculos em vigor.