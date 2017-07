Inscrições para concurso da Itaipu acabam na próxima terça-feira

Acaba na próxima terça-feira, dia 11, o prazo para as inscrições dos interessados em prestar o concurso para a Itaipu Binacional. As provas serão realizadas em 6 de agosto em Curitiba e em Foz do Iguaçu. Informações e inscrições no portal do Núcleo de Concursos da UFPR: www.nc.ufpr.br.

Estão sendo ofertadas vagas para os cargos de nível superior para as áreas de administração, informática, engenharia cartográfica e comunicação social. Também há vagas para o nível técnico nas áreas de informática, elétrica/eletrônica e saneamento. Para o nível médio, é ofertada vaga para a área administrativa.