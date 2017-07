Restaurante promete rodada de linguiça para cada gol de Grafite, do Atlético

O restaurante Espetaria do Simprão, em Curitiba, resolveu fazer uma promoção nesta quarta-feira (5), dia do jogo entre Atlético e Santos, pela Copa Libertadores da América. E quem sairia ganhando é o cliente. Se o atacante Grafite, do Atlético, marcar gol, a casa vai dar uma rodada de linguiça assada para cada mesa do local. “Para cada tento do ‘Grafa’, uma porção de linguiça assada para cada mesa da espetaria”, diz o texto da promoção, no Facebook.