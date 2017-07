Filho de Guerra é internado, meia volta ao Brasil e desfalca o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho mais novo do meia venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras, se afogou em uma piscina durante festa em Barueri nesta quarta-feira (5), e foi internado na unidade do Morumbi do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Assael, de 3 anos de idade, encontra-se em estado estável. No entanto, o jogador voltará ao Brasil para acompanhar a situação do filho e desfalcará o Palmeiras na partida desta quarta contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelas oitavas de final da Libertadores. Guerra tem sido um dos melhores jogadores do time no ano e será desfalque considerável para o técnico Cuca, que tem diversas opções para substitui-lo caso mexa no esquema tático: Keno, Michel Bastos e Raphael Veiga são algumas das possibilidades. O venezuelano chegou ao Palmeiras no início deste ano. Ele foi contratado junto ao Atlético Nacional (COL) depois de ser eleito o melhor meia da Libertadores em 2016.