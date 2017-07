Tiroteio entre grupos rivais deixa ao menos 26 mortos no México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 26 pessoas morreram durante um tiroteio entre dois grupos rivais no Estado de Chihuahua, no México, nesta quarta-feira (5) De acordo com o porta-voz do Ministério Público de Chihuahua, Felix Gonzalez, o confronto aconteceu na cidade de Las Varas, a cerca de 300 quilômetros da capital do Estado, e o número de mortos pode aumentar. Segundo Gonzales, os envolvidos são membros dos cartéis de drogas La Linea e Sinaloa. Em janeiro, o México extraditou para os Estados Unidos o líder do cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, depois de a Justiça mexicana ter recusado o último recurso de sua defesa. A extradição deixou o cartel com um vazio na sua liderança e aumentou a disputa pelo controle das drogas no país.