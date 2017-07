Paciente vai à consulta, leva retroprojetor de posto de saúde e é preso

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Era para ser uma consulta, mas terminou na delegacia. Um homem foi preso nesta quarta-feira (5) após furtar um retroprojetor avaliado em R$ 7,5 mil depois de uma consulta na Unidade de Saúde do bairro Tatuquara, em Curitiba. Policiais do 13.º Distrito Policial foram avisados sobre a atitude de um indivíduo que tentava vender o equipamento por apenas R$ 600, no mesmo bairro e encontraram o suspeito.

